شكرا لقرائتكم ميتشو: لاعبي الزمالك استنفذوا طاقتهم فى مباراة الأهلى الأخيرة فى السوبر المصرى،... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، أن لاعبيه استنفذوا طاقتهم فى مباراة الأهلى الأخيرة فى السوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتتويج باللقب، مؤكدًا أن الأبيض بدأ مشوار الألف ميل فى مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف ميتشو عقب المباراة، أول خطوة فى مشوار الألف ميل جاءت بالفوز على الاتحاد السكندرى، مشددًا على أن الزمالك تأثير بسبب الغيابات المؤثرة فى وسط الملعب، موجهًا الشكر للاعبين على الأداء الذى قدموه، مشددًا على أن الإيجابية على المرمى لم تكن بالشكل المطلوب فى المباراة، قائلاً: "هذا ما أعاب الفريق".

وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، قال: "شيكابالا من عشقه للزمالك قدم كل ما لديه أمام الأهلى، فهو بدأ مع النادى منذ أن كان طفلا وطاقته انتهت بعد مجهود كبير قدمه أمام الأهلى وكذلك أشرف بن شرقى ومحمد عبد الشافى كانوا مجهدين لذلك لم يتم الدفع به في التشكيل الأساسى"، مضيفًا: "شعرت أن شيكابالا يحتاج إلى راحة فلم يكن قادر على استعادة طاقته فى ذلك الوقت الضيق بين المباراتين لذلك فضلت إراحته".

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وعن تراجع أداء الزمالك أمام الاتحاد فى الشوط الثانى، قال ميتشو: "المقارنة بينا وبين الاتحاد غير عادلة هما فريش ولكن نحن نلعب مباراة كل ٧٢ ساعة".

أكد ميتشو أن الفريق كله يلعب كعائلة واحدة تلعب من أجل تحقيق الفوز، مشددًا على أن هدف الفريق كان الفوز على الاتحاد لإسعاد الجماهير اليوم بالإضافة إلى تقديم الفوز لروح الطفل أدهم الذى توفى قبل مباراة الأهلى الأخيرة، وعن استخدام "الروتيشن" بين اللاعبين بشكل دائم، قال: "بالنسبة لنا فأننا نلعب دائمًا باللاعبين الجاهزين".

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ستاد بتروسبورت.