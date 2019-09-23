شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم

نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم حيث نجح الفريق الأبيض فى مصالحة جماهير وانتزاع أول ثلاث نقاط بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث استطاع الصربى ميتشو تدارك خطأ فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى والفوز الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد بتروسبورت.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري



نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث سجل المهاجم الواعد مصطفى محمد ، هدف فوز فريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بالدقيقة 6 من عمر المباراة التى جمعتهما على ستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري وضم تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري



نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري وتشكيل الأبيض أمام زعيم الثغر

Advertisements

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – أمام عاشور – محمد أونجم

خط الهجوم: خالد بوطيب ومصطفى محمد

نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري وضم تشكيل الاتحاد السكندرى ضد الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور– أسامة عزب.

خط للوسط: نور السيد – خالد الغندور - كريم الديب - إيمانويل أوكوي.

خط الهجوم: خالد قمر- محمد ناجي جدو.