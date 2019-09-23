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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث أقيم اليوم لقاءين بين سموحة ضد الأهلي والزمالك ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 شهد حصول هؤلاء الفرق الثمانية لأول ثلاث نقاط فى الدورى وتربعهم على الصدارة وهما الأهلى،الزمالك،المقاصة،الإنتاج الحربى،بيراميدز،المقاولون،طنطا،الإسماعيلى.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث نجح الفريق الأبيض فى مصالحة جماهير وانتزاع أول ثلاث نقاط بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث استطاع الصربى ميتشو تدارك خطأ فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى والفوز الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد بتروسبورت.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث سجل المهاجم الواعد مصطفى محمد ، هدف فوز فريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بالدقيقة 6 من عمر المباراة التى جمعتهما على ستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث ارتدى لاعبو الزمالك والاتحاد السكندرى تيشيرتات تحمل صورة الطفل أدهم المتوفى إثر حادث أليم خلال مواجهة المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كان الطفل أدهم الكيكى قد وافته المنية الجمعة الماضية بعد تعرضه لحادث أليم خلال توجهه لحضور مباراة السوبر بين فريقه أمام الأهلى والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وتتويجه باللقب.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث تمكن المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر من تحقيق بداية جيدة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى بالفوز على سموحة بهدف دون رد سجله رمضان صبحى فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب برج العرب.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 فى الدوري المصري حيث سجل رمضان صبحى هدف فوز المارد الأحمر على الفريق السكندرى ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث تعرض مروان محسن مهاجم الأحمر لإصابة قوية فى الوجه خلال مواجهة الفريق السكندرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريقين فى بطولة الدوري العام، ليغادر اللاعب المباراة.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجاي بدلاً منه لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سموحة.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 حيث تواجد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق السكندرى على دكة فريقه خلال مواجهة الأهلى على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ويتقدم فيها الأحمر بهدف دون رد.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 التقطت عدسة "الخليج 365" حوارا جانبيا استعاد به ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لسموحة ذكرياته داخل القلعة الحمراء مع حسين الشحات جناح القلعة الحمراء.