شكرا لقرائتكم الشباب يقلب الطاولة على شبيبة الساورة ويضع قدماً في ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الشباب السعودي قدماً في الدور ثمن النهائي بعدما قلب الطاولة على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري بفوزه عليه 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب 12 أغسطس، في ذهاب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي بدأ هجومه مبكراً وكاد مدافعه محمد سالم أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالله الشامخ وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت المدافع الجزائري الذي أبعدها بصعوبة. وعند 12 تمكن فريق شبيبة الساورة من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه سيّد علي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الشباب ناصر العمران أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك. وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه الكولومبي اسبريا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري الذي تصدى لها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 61 تمكن البرازيلي سيباستياو لاعب الشباب من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الشامخ ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه البديل عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي سيبا ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الشباب ونجح لاعبه الكولومبي اسبريا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالله الحمدان ليواجه المرمى ويضع الكرة من بين أقدام الحارس الجزائري. وعند الدقيقة الأخيرة سنحت فرصة محققة للشباب لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله اسبريا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الذي تصدى لها بصعوبة.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء 1 أكتوبر في مباراة الإياب التي سيحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.