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أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الإنجليزي اليوم الاثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلم أليسون الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلان الإيطالية.

وتفوق أليسون على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما مواطنه إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني مارك أندري تدير شتيغن حارس الإسباني.

وساهم أليسون بقدر هائل في فوز ليفربول بلقب كما قاد المنتخب البرازيلي للقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.

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