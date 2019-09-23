عاجل.. أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يتوج بجائزة أفضل حارس بالعالم

الموجز
توج البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحارس الأفضل على مستوى العالم.
جاء تتويج حارس المرمى البرازيلي صاحب الـ26 عامًا بتلك الجائزة، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، والذى يستضيف حفل جوائز الأفضل "The Best" التى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019.
وكان أليسون بيكر قد نجح في قيادة فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال الموسم الماضي على حساب توتنهام، وكأس السوبر الأوروبي في عام 2019 على حساب تشيلسي، هذا بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده البرازيل بالنسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا.
كما نجح بيكر، نجح فرفقة منتخب بلاده، فلم يستقبل سوى هدف وحيد طوال مباريات البطولة، وهو الذي استقبله في النهائي، أي بعد 5 مباريات خرج منها بشباك نظيفة وتصديات رائعة، ليحصد جائزة أفضل حارس في البطولة عن جدارة واستحقاق.
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