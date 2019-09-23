الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري المصري بفوز والزمالك يلاقيه









اسماء السيد - استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري المصري لكرة القدم، بالفوز الإثنين على مضيفه سموحة 1-صفر في المرحلة الأولى، والتي شهدت تحقيق الزمالك فوزا بنتيجة مماثلة على ضيفه الاتحاد السكندري.

وفي المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الاسكندرية، سجل رمضان صبحي (10) الهدف الوحيد للأهلي.

وقدم الفريقان شوطا أول متوسطا سيطر الأهلي على أغلب فتراته، مقابل تراجع لاعبي سموحة الى الدفاع. واستغل الأهلي هذا الأمر لتسجيل الهدف الوحيد سريعا في الدقيقة العاشرة، اثر انفراد رمضان صبحي بالحارس الهاني سليمان، ليسدد الكرة على يساره محرزا الهدف.

وحاول لاعبو سموحة العودة في النتيجة مع بداية الشوط الثاني، دون تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وكاد الأهلي يعزز النتيجة بركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58 نفذها التونسي علي معلول، لكنه ارتدت من العارضة.

من جهته، حقق الزمالك الذي خسر الأسبوع الماضي مباراة الكأس السوبر أمام النادي الأحمر، فوزا في المرحلة الأولى بهدف وحيد أيضا على الاتحاد السكندري، سجله مصطفى محمد (6).

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وشكل الزمالك الخطورة الأكبر على مرمى عماد السيد، وضغط مبكرا لتسجيل الهدف الذي نجح محمد بتحقيقه بتسديدة قوية على يسار السيد.

وحققت ثمانية فرق النقاط الثلاث في المرحلة الأولى من الدوري المصري، ليحتل بختامها بيراميدز الصدارة بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير السبت على ضيفه انبي برباعية نظيفة.

ملخص مباراة الأهلي وسموحة:

اهداف مباراه الزمالك والاتحاد السكندري: