الحكم بسجن شخصين لنشرهما صورة جثة سالا أثناء التشريح









اسماء السيد - قضت محكمة إنكليزية الإثنين بسجن شخصين لولوجهما بطريقة غير شرعية إلى تسجيل الدائرة التلفزيونية المغلقة لتشريح جثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إميليانو سالا، ونشر صور من العملية على شبكة الانترنت.

وحُكم على مديرة شركة شبكة الدائرة المغلقة شيري براي (49 عاما) بالسجن 14 شهرا بعد إدانتها بثلاث تهم تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر وإعاقة مسار العدالة، وبخمسة أشهر للموظف كريستوفر آشفورد (62 عاما) الذي أقر بذنبه في ثلاث تهم بإساءة استخدام الكمبيوتر.

ولقي سالا حتفه في سن الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما تحطمت في بحر المانش الطائرة الصغيرة التي كانت تقله من مدينة ناديه السابق نانت الفرنسي، الى الجديد كارديف سيتي الويلزي.

وقالت رومينا سالا شقيقة اللاعب في بيان إن ما قام به المدانان كان "شريرا"، مشيرة الى أنها اكتشفت الصور بعدما انتشرت على إنستغرام.

أضافت "لن تمحى تلك الصور من رأسي (...) لا يمكن لأخي وأمي أن ينسيا هذا الأمر. من الصعب بالنسبة لي أن أعيش بهذه الصورة".

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وتمكن الشخصان من النفاذ إلى الدوائر التلفزيونية المغلقة لعملية التشريح التي حصلت في بورنموث (جنوب إنكلترا)، في السابع من شباط/فبراير الماضي. وبعثت براي برسالة إلى أشفورد قبل مناوبته الليلية، كتبت فيها "هناك أمر لطيف على الطاولة لتشاهده عندما تكون في العمل".

والتقطت براي صورة عن طريق هاتفها المحمول وأرسلتها لابنتها، قبل أن تجد طريقها للانتشار على وسائل التواصل، بحسب محكمة سويندون كراون.

وقال المدعي العام روبرت ويلينغ إن براي وأعضاء من طاقمها "كانوا يراقبون عمليات تشريح الجثث على شريط الدائرة التلفزيونية المغلقة".

وكان سالا والطيار البريطاني ديفيد إيبوتسون (59 عاما) بمفردهما على متن الطائرة الصغيرة من طراز "بايبر بي ايه-46 ماليبو" التي تحطمت في عرض البحر. ولم يعثر حتى الآن على جثة الطيار.

وتسبب رحيل سالا بنزاع بين ناديي نانت وكارديف سيتي حول دفع مستحقات انتقاله من الأول الى الثاني. ورفع النادي الفرنسي القضية الى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في شباط/فبراير اثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز الى دوري الدرجة الأولى، دفع قيمة صفقة الانتقال إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو.

ودخل الفيفا على خط التسوية بين الطرفين في آب/أغسطس الماضي بهدف إنهاء هذا النزاع. وبحسب ما أفاد مصدر في الفيفا وكالة فرانس برس الإثنين، من المقرر أن يصدر الاتحاد قراره بهذا الشأن "قريبا".