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إصابة في الفخذ الأيسر تبعد فقير عن ريال بيتيس

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اسماء السيد - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم الاثنين أن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

واضطر فقير الذي سجل هدفين في هذا الموسم، لمغادرة الملعب في الدقيقة 73 خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أوساسونا الجمعة (صفر-صفر) ضمن المرحلة الخامسة.

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وجاء في بيان النادي الأندلسي أن الفحوص التي خضع لها فقير "كشفت تعرّضه لإصابة من الدرجة الأولى" في الفخذ الأيسر، موضحا أن "مدة غيابه ستعتمد على مدى تعافيه".

من جهتها، أفادت صحيفة "استاديو ديبورتيفو" ، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سيغيب على الأقل عن المباراة المقررة الثلاثاء أمام ليفانتي في المرحلة السادسة من الليغا.

وأشار ريال بيتيس الذي يحتل حاليا المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني، إلى أن مدافعه البرازيلي سيدني تعرّض لإصابة في المحالب.

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