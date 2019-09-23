الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي على إيقاف روسيا بسبب المنشطات







اسماء السيد - أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإثنين على إيقاف روسيا عن المشاركة في منافساته، والمفروض منذ أعوام على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة العالم 2019 في الدوحة.

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