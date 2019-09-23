مفاجأة.. ميسي يتوج بالأفضل في العالم.. وغياب صلاح عن التشكيل المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب بالعالم، وذلك في حفل جوائز الأفضل بالعالم THE BEST المقام في ميلانو الإيطالية.

كما فاز يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بجائزة أفضل مدرب في العالم متفوقا على منافسه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، وفاز أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس بالعالم.

ويتم اختيار الجوائز بناءً على اختيار الصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، بالإضافة للجماهير.

وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

- أفضل لاعب (رجال):

توج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب بالعالم متفوقا على الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

- أفضل مدرب (رجال):

نال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب بالعالم، متفوقا على الثنائي، ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

- أفضل حارس مرمى (رجال):

نال أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، جائزة أفضل حارس بالعالم، متفوقا على الثنائي، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

- جائزة بوشكاش "أفضل هدف":

توج المجري دانيال زسوري اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019، وذلك عن هدفه لفريق ديبريسن في مرمى فيرينسفاروس بالدوري المجري.

وتفوق زسوري بهدفه، على هدفين للأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في مرمى ريال بيتيس، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو بهدفه مع فريقه ريفر بليت أمام ريسينج.

- أفضل لاعبة (سيدات):

نالت اللاعبة الأمريكية ميجان رابينو لاعبة سياتل رين الأمريكي على جائزة أفضل لاعبة في العالم متفوقة على الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون الفرنسي، والأمريكية أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي.

- أفضل مدرب (سيدات):

فازت الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة أفضل مدرب لعام 2019 بعد التفوق على المدربة الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا) والمدربة الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).

- أفضل حارسة مرمى (سيدات):

فازت الهولندية ساري فان فينيندال حارسة أرسنال الإنجليزي، على جائزة أفضل حارسة مرمى بالعالم سيدات لعام 2019، متفوقة على كل من: التشيلية كريستيان إندلر حارسة باريس سان جيرمان الفرنسي، والسويدية هيدفيج ليندال حارس مرمى فولفسبورج الألماني.

- جائزة فيفا للمشجعين:

فازت المشجعة سيلفيا جريكو، بجائزة الفيفا للمشجعين لعام 2019.

وتعد سيلفيا الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.

وتفوقت على جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات، وخوستو سانشيز، الذي غيّر ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.

جائزة اللعب النظيف:

حصل مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد، وأعضاء فريقه، على جائزة اللعب النظيف، بعدما سمح لفريق أستون فيلا تسجيل هدفا في المباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي.

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أفضل تشكيل:

أليسون بيكر- سيرجيو راموس - دي ليخت - فيرجيل فان دايك - مارسيلو - مودريتش - دي يونج - هازارد - مبابي - رونالدو - ميسي