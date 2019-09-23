صامويل إيتو: صلاح أفضل بالنسبة لي من رونالدو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قالصامويل إيتو أيقونة كرة القدم الكاميرونية إنه يري أن النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفان دايك. ويتنافس الثلاثي، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي. وحل إيتو فى لقاء على هامش حفل الفيفا لاختيار الافضل لموسم 2018-2019 (ذا بيست) ليرد على سؤال حول الأفضل في العالم " بالنسبة لي الأفضل فى العالم محمد صلاح وساديو مانى وهما ليس مرشحين". ويحتضن مسرح "لاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية الحفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم بالموسم الماضي.

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