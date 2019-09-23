ميدو يعلق على ترشح صلاح لجائزة "ذا بيست".. وسبب حرمانه من التتويج بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي للمقاصة، ونجم أياكس وتوتنهام السابق، أنه فخور بترشح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة جائزة أفضل لاعب بالعالم "ذا بيست".

وتُوزع جوائز "ذا بيست" في مدينة ميلانو الإيطالية، بحضور نجوم الكرة حول العالم.

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وأضاف ميدو في تصريحات عبر قناة "بي ان سبورت"، أن حظوظ صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، كان من الممكن أن تزيد لولا وداع كأس الأمم الإفريقية مبكرًا من دور الـ16.

وأشار "العالمي"، إلى أنه لا يستطيع تحميل محمد صلاح نتيجة خسارة المنتخب، معللا بذلك بأن الفريق كله كان سيئا، في الوقت الذي أدى فيها صلاح أكثر من طاقته.

وترشح صلاح ضمن القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين لجائزة "ذا بيست"، قبل الإعلان عن القائمة المختصرة والتي ضمت كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.