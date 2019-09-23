أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سموحة، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كنا الأفضل في اللقاء، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".

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وأضاف: "تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات".

وتابع: "لا أعلم حجم إصابة مروان محسن، ولكن تبدو أنها قوية، أتمنى ألا يغيب لفترة طويلة عن الفريق".

وأكمل: "أسعى لتطوير مستوى اللاعبين وأمامنا الكثير لكي نقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على الكرة الهجومية".

وأتم فايلر تصريحاته قائلا: "الإصابات لها دور في نتائج الفريق، وأنا أحاول استكشاف اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الوقوف على التشكيل".