"كسر فى عظمة الوجه".. نقل مروان محسن إلى المستشفى بسيارة إسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في مباراة سموحة. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية"إصابة مروان محسن عبارة عن كسر في عظمة الوجه". وأضاف: "طلبنا سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وعمل أشعة". Advertisements وتابع: "الإصابة جاءت بسبب التدخل العنيف من قبل لاعبي سموحة في المباراة". وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي إلى الإصابة في الأنف في الدقيقة 35 من مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة. ولم يتمكن مروان من استكمال اللقاء حيث خرج وحل زميله جونيور أجايي بديًلا له. وفاز الأهلي بهدف نظيف على سموحة فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد برج العرب فى إطار الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري.

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