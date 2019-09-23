مصطفى محمد يقص شريط أهداف الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

احتاج مصطفى محمد 5 دقائق فقط منذ بداية المباراة الأولى للزمالك في الدوري أمام الاتحاد السكندري ليسجل أول أهداف فريقه بالمسابقة.

مصطفى محمد تلقى تمريرة خلف الدفاع الأخضر في الدقيقة الخامسة من أحمد سيد "زيزو" ليقابلها بتسديدة يسارية قوية عانقت الشباك.

وكانت الكرة في متناول عماد السيد لكنه أخطأ في التعامل معها وتأثر بالتسديدة التي لم تكن متوقعة بهذه الطريقة لتستقبل شباكه أول أهداف الزمالك في الموسم الحالي.

ويمر مصطفى محمد العائد مجدداً لنادي الزمالك بحالة من التألق التي يُغلفها بتسجيل الأهداف، لينجح في احتلال مكانة أساسية في تشكيل ميتشو.