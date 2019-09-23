20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي الليبي، في إياب دور الـ32 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب". ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي. وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمد مجدي ومحمد فوزي ومحمود عبدالمنصف. Advertisements الدفاع: محمد مجدي الجمل وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن. الوسط: عماد حمدي ومحمد بيومي ومحمود دونجا وأحمد مدبولي وهُمام طارق وعبدالرحمن مجدي ووجيه عبدالحكيم وبيكيتي سيلفا. وفي الهجوم: محمد حمدي زكي ومحمد الشامي وشيلونجو. يُذكر أن الإسماعيلي فاز على أهلي بني غازي بنتيجة (4-2) في مباراة الذهاب التي أقيمت في محافظة الإسماعيلية.

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