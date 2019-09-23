تشكيل الاتحاد للزمالك.. جدو "الصغير" يقود الهجوم .. وإصابة فى الإحماء تدفع رحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد التشكيل الأساسي الذي سيواجه الزمالك في الدوري. ويستضيف الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت الاتحاد السكندري ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن طلعت يوسف دفع بأسامة عزب والسيد سالم ثنائى دجلة فى الموسم السابق في مركز الظهير الأيمن والأيسر على الترتيب فيما يقود محمد "جدو" الهجوم". وتعرض كريم الديب نجم وسط الملعب للإصابة فى إحماء الفريق قبل المباراة ليقرر مدرب الاتحاد الدفع بصبري رحيل بدلاً منه Advertisements جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: أسامة عزب ومحمود رزق ومحمد أنور والسيد سالم. خط الوسط: نور السيد وخالد الغندور وإيمانويل أوكوري وصبري رحيل. خط الهجوم: خالد قمر ومحمد جدو.

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