بالصور.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري في ملعب بتروسبورت

شهدت نهاية لقاء الزمالك وضيفه الاتحاد السكندري، خناقة بين لاعبي الفريقين، بعد اعتراض لاعبي زعيم الثغر على حكم المباراة أمين عمر مطالبين بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ودخل حمدي النقاز مدافع الزمالك في مشادة كلامية مع لاعبي الاتحاد بعد تجمعهم حول حكم المباراة معترضين على قراره لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، قبل أن يتدخل الجهاز الفني للفريقين لإنهاء الأزمة.

وحقق فريق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك وهدف اللقاء الوحيد بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس عماد السيد.

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وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري المصري، بينما ظل الاتحاد السكندري بدون نقاط مع نهاية الجولة الأولى.