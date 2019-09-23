بالفيديو.. الزمالك يهزم الاتحاد ويصالح جماهيره بصاروخية مصطفى محمد

حقق فريق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.
أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك وهدف اللقاء الوحيد بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس عماد السيد.
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