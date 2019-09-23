فايلر يفجر مفاجأة سارة للاعبي للأهلي بعد الفوز على سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدٍ الثلاثاء.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.
وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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