ربيعة بعد الفوز على سموحة: نعاني من الملل بسبب معسكر الإسكندرية ولكن!

أبدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على سموحة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ربيعة عقب نهاية المباراة :”الحمد لله على الفوز، نجحنا في تحقيق فوز هام في بداية الموسم”.

وأضاف :”المسعكرات الطويلة تكون مملة، كنا في معسكر من قبل مباراة الزمالك، والجهاز الفني قام بالتدوير في مباراة اليوم”.

وتابع :”نحاول التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وهناك تجانس كبير بين اللاعبين لأنهم يشاركون مع بعض منذ فترة”.