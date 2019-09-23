أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سموحة، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة أما المنافس فله فرصة وحيدة”

وتابع :”تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات”.

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وزاد :”لا أعلم إصابة مروان محسن ولكن تبدو بأنها قوية أتمنى أن لا يغيب كثير عن الفريق”.

وأشار :”أسعى لتطوير مستوى اللاعبين وأمامنا الكثير لكي نقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على الكرة الهجومية”.

وأتم حديثه :”الإصابات لها دور في نتائج الفريق، وأنا أحاول استكشاف اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الوقوف على التشكيل”.