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مروان محسن يخضع لأشعة على عظم الوجه

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن مهاجم الفريق، توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة على عظم الوجه للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه للإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

واشتكى مروان محسن من إصابة في شوط المباراة الأول وتم استبداله بجونيور أجايي، وفور خروجه توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.

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