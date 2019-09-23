طلعت يوسف : راض عن اداء الاتحاد رغم الخسارة امام الزمالك

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رضاه عن اداء لاعبي فريقه رغم الخسارة امام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الاسبوع الاول للدوري . وقال طلعت يوسف : " خسرنا المباراة والثلاث نقاط ولكني راض عن أداء الفريق طوال المباراة نظرا للظروف التي واجهتنا خلال المباراة مثل إصابة الديب وغياب سيسيه واحمد رفعت" . والثلاث نقاط ولكني راض عن أداء الفريق طوال المباراة نظرا للظروف التي واجهتنا خلال المباراة مثل إصابة الديب وغياب سيسيه واحمد رفعت" . وأضاف : " في الشوط الثاني Advertisements ظهرنا بشكل جيد وكنا أقرب لتسجيل هدف ولكن الأمور لم تسمح بذلك " . ظهرنا بشكل جيد وكنا أقرب لتسجيل هدف ولكن الأمور لم تسمح بذلك " . وانهي المدير الفني لزعيم الثغر تصريحاته : " لم أرى ركلة الجزاء المشكوك في أمرها جيدا ولا يجب أن أتحدث عنها، ولكن أرى ان الفريق قادر على الظهور بشكل طيب خلال الموسم الحالي" .

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