بعد الفوز علي الاتحاد .. الزمالك يبدأ الاستعداد لجينراسيون السنغالي دون راحة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف التدريبات الجماعية للأبيض غدا الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وجاء قرار ميتشو استعدادا لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي المقرر إقامتها يوم ٢٨ سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أفريقيا. ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.



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