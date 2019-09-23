ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن فوز الأمريكية ميجان رابينو لاعبة سياتل رين بجائزة أفضل لاعبة في العالم. ميجان رابينو لاعبة سياتل رين بجائزة أفضل لاعبة في العالم. وتمكنت ميجان من الفوز بجائزة الأفضل في العالم بعد منافسة مع كل من الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون، و الأمريكية أليكس مورجان نجمة أورلاندو برايد.

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