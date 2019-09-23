أبدى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، سعادته بالفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، خلال حفل The Best لاختيار الأفضل في العالم، والذي يقام الآن في مدينة ميلانو الإيطالية. يقام الآن في مدينة ميلانو الإيطالية. وقال ميسي في تصريحات عقب حصوله على الجائزة "سعيد بالفوز بالجائزة وأشكر الجميع، وكذلك من قام بالتصويت لي لأحصل على الجائزة". من قام بالتصويت لي لأحصل على الجائزة". وواصل "أعتقد أن الحصول على الجوائز الفردية شيء ثانوي، ولا يقارن بالألقاب، ولكني سعيد بالجائزة وبتواجدي هنا مع زوجتي واثنين من ابنائي، المحبين لكرة القدم بشكل كبير مثلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي: الجوائز الفردي أمر ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.