ليونيل ميسي يواصل نجاحاته ويفوز بجائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم. بجائزة أفضل لاعب في العالم. وتمكن ليونيل ميسي من الفوز بجائزة الأفضل في العالم بعد منافسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقاد ليونيل ميسي فريق برشلونة الموسم الماضي للفوز بالدوري الإسباني، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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