شاهد.. الزمالك يتخطى الاتحاد السكندري بصعوبة في لقاء ممل

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على الإتحاد السكندري بهدف نظيف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الاولى للدوري.

أحرز الهدف مصطفى محمد في الدقيقة السابعة ، ورفع الابيض رصيده الى 3 نقاط والاتحاد بدون رصيد.

جاء اللقاء ضعيف المستوى فنيا ومملا في اغلب فتراته ،ورغم سيطرة الزمالك الا ان الفاعلية على المرمى كانت نادرة.!

الشوط الاول

بدأ الزمالك منذ البداية اكثر اصرارا ورغبة في الفوز لمصالحة الجماهير وتعويض مافات ، وشكلت هجمات الأبيض خطورة على المرمى خاصة من جانب المميز مصطفى محمد

هدف مبكر

في الدقيقة السابعة ومن هجمة سريعة تصل الكرة لاحمد السيد زيزو يمرر في العمق لمصطفى محمد وبحس الزمان والمكان يسدد بيسراه قويه

على يسار الحارس عماد السيد.

حاول الإتحاد من خلال تمريرات طولية في العمق لخالد قمر واوكوي وجدو ولكنها تلاشت سريعا مع التغطية والرقابة من

منتصف الملعب والدفاع.

ظهرت خطورة الزمالك مع مرور الوقت وبقى انهاء الهجمة مشكلة بسبب غياب التمويل من جانب لاعبي الوسط اوناجم وفرجاني وظل امام عاشور وزيزو مصدر الخطورة.

تصدى حمدى النقاز لضربة حرة من خارج المنطقة وسدد الكرة وابعدها عماد السيد بصعوبة الى الركنية.

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نجح ظهيري جنب الاتحاد السيد سالم واسامة العزب في ايقاف خطورة القادمين من الخلف على الإجناب.

في الدقيقة الاخيرة يلعب خالد

قمر ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة في مواجهة المرمى في يد الحارس محمد عواد.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة مع محاولات من الزمالك لإدراك الهدف الثاني لإراحة الأعصاب خاصة ان المنافس يملك مقومات ادراك التعادل.

مع هدنة الزمالك شن الاتحاد هجمات شكلت خطورة ، قادها ايمانويل اوكوى برأسه ومرت بجوار القائم كان اخطرها الضربة الحرة التي تصدى لها برأسه في يد الحارس.

هدأ رتم المباراة وانحصرت الكرة في منتصف الملعب رغم دفع ميتشو بالثنائي يوسف اوباما وعمر السعيد بدلا من محمد اوناجم وخالد بوطيب على التوالي.

في المقابل دفع طلعت يوسف بالثنائي ايمن غباشي واحمد حجي بدلا من جدو ونور السيد" غير الموفقين"

استمر الرتم البطيئ والمتواضع من جانب الفريقين حيث ساد اللعب التعاوني ،ويسدد في الوقت بدل الضائع قمر تمر بجوار القائم ويطالب بركلة جزاء بدعوى لمس فرجاني للكره بيده.