كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تشكيل الفيفا الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن تشكيل العام. تشكيل العام. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر Advertisements الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو الوسط: لوكا مودريتش، فرينكي دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، إيدين هازارد الهجوم: كريستيانو رونالدو

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