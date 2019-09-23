كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تشكيل الفيفا الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عنتشكيل العام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو
الوسط: لوكا مودريتش، فرينكي دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، إيدين هازارد
الهجوم: كريستيانو رونالدو
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