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كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تشكيل الفيفا الأفضل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن

تشكيل العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

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الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش، فرينكي دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ، إيدين هازارد

الهجوم:

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