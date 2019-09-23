تتويج إليس بجائزة أفضل مدربة للسيدات خلال حفل The best

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن فوز جيل إليس بجائزة أفضل مدرب سيدات أفضل مدرب سيدات وتمكنت أليس مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من الفوز بجائزة أفضل مدرب سيدات بعد منافسة مع كل من،الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)، الهولندية سارينا ويجمان (هولندا). أفضل مدرب سيدات بعد منافسة مع كل من،الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)، الهولندية سارينا ويجمان (هولندا). وقادت جيل إليس منتخب الولايات المتحدة الامريكية، للفوز ببطولة كأس العالم للسيدات.

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