أليسون بيكر يحصد جائزة أفضل حارس مرمى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل The Best، للأفضل في العام 2019، عن فوز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى. وتمكن أليسون حارس مرمى ليفربول، من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع كل من البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع كل من البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة وذلك بعد تألقه بشكل كبير مع ليفربول الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي، وكذلك مساهمته بشكل كبير في حصول الريدز على لقب دوري أبطال أوروبا، كما شارك في حصول المنتخب البرازيلي على بطولة كوبا أمريكا.

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