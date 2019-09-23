حسام حسن : راض عن اداء سموحة امام الاهلي رغم الهزيمة

ابدي حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة رضاه عن اداء فريقه أمام الاهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم رغم الخسارة بهدف نظيف في اولي جولات الدوري الممتاز .
وقال حسام حسن ان لاعب سموحة شعروا ببعض الرهبة من مواجهة الاهلي في بدايةاللقاء، الا انهم كانوا اكثر من ند بعد مرور العشرة دقائق الاولي .
واوضح المدير الفني لسموحة انه غي راض عن النتيجة، مشيراً الي ان فريقه كان قادراص علي تغييرها في اي وقت خلالالمباراة .
واضاف حسام حسن ان اداء فريقه سيتحسن مع الوقت ، خاصة وان الفريق يعاني من عدة غيابات بسبب الاصابات .
واعرب المدير الفني لسموحه عن حزنه من موقف ادارة النادي الاهلي بعدم السماح للثنائي ناصر ماهر وفوزي الحناوي المعارين للفريق السكندري بالمشاركة في اللقاء، مشياص الا ان فريقه سيبدا الاستعدادات لمباراة المقاولون المقبلة دون راحة .
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