مدرب تونسي يتولى تدريب الفريق المفضل لبول سكولز

تولى المدير الفني التونسي “نور الدين معمرية” مسؤولية تدريب الفريق المفضل لبول سكولز “أولدهام أثلتيك” بعقد مدته عامين حتى يونيه 2021، بعد رحيله عن نادي ستيفيناج الذي دربه على مدار الموسمين الماضيين.

نور الدين معمرية، البالغ من العمر 48 عامًا، والملقب بـ “دينو معمرية”، ولد في مدينة قفصة التونسية، وكان أول مدرب تونسي يتحصل على شهادة مدرب محترف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA Pro Licence، عام 2015، بعد نجاحه في اختبارات الشهادة A و B وهي مؤهلات التدريب النهائي المتاحة.

وقال الموقع الرسمي لنادي أولدهام أثلتيك “يسرنا إعلان تولي نور الدين معمرية الشهير بـ (دينو) مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية موسم 2021/2020”.

وأضاف “كان البالغ من العمر 48 عامًا مسؤولاً عن منافس أولدهام في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية (ليج تو) نادي ستيفيناج منذ مارس 2018 حتى وقت سابق هذا الشهر، وفي أول موسم له مع الفريق جمع 70 نقطة، وكاد يتأهل إلى الليج وان، غير أنه فقّد فرصة اللعب في المباريات الفاصلة بسبب نقطة واحدة”.

مسيرة إنجليزية

خاض نور الدين معمرية مسيرته كلاعب كرة قدم محترف في إنجلترا فقط، ولم يلعب لأي ناد تونسي أو عربي في الفترة من 1998 حتى اعتزل المستديرة في عام 2011.

وبدأ نور الدين معمرية مشواره الاحترافي مع نادي دونكاستر روفرز الإنجليزي بموسم 1999/1998، لكنه لم يستمر معه أكثر من موسمين لينتقل بعدها إلى نادي ساوثبورت في صيف 2000.

واستطاع معمرية تسجيل 8 أهداف مع ساوثبورت في 23 مباراة، لينتقل في الموسم التالي إلى نادي لايج جينيسيس الإنجليزي، والذي أعاره إلى ستيفيناج براه.

وخاض التونسي تجربة قصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية مع نادي شاريستون باتري عام 2003، وفي نفس السنة عاد إلى إنجلترا للعب ثلاثة مواسم متتالية مع نادي ستيفيناج براه.

وفي موسم 2007/2006 عاد نور الدين معمرية إلى نادي ساوثبورت ليمثله في 17 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.

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كما مثل أندية روشدين أند دياموندز وساوثبورت نورثويتش فيكتوريا وستيفيناج براه وستيفيناج في الفترة من 2007 حتى 2011.

وبعد تحصله على شهادات التدريب الرسمية من اليويفا، بدأ نور الدين معمرية مسيرته التدريبية مع نادي ساوثبورت عام 2015، وانتقل للعب كمساعد مدرب لأندية بريستون نورث ايند ونيوبورت كاونتي.

وفي عام 2017 درب نادي نونيتون تاون الإنجليزي، ومنه ذهب إلى ستيفيناج ليدربه بدءًا من منتصف موسم 2018/2017 حتى نهاية موسم 2019/2018.

حماس

يطمح أولدهام أثلتيك للعودة إلى الليج وان مع نهاية الموسم الجاري، وكان النادي استعان بأسطورة مانشستر يونايتد “بول سكولز” في منتصف الموسم الماضي، تمهيدًا لتحقيق هذا الطموح معه، بما أنه مشجعًا للفريق منذ الصغر.

لكن سكولز لم يستمر في قيادة أولدهام أثلتيك لأكثر من 8 مباريات ليقدم استقالته، بسبب اختلافه الحاد مع مسؤولي النادي، وعدم توافق أفكاره معهم.

وأعرب نور الدين معمرية عن استعداده لتحقيق ذاته مع أولدهام أثلتيك بعد كم التجارب التي خاضها في السنوات الماضية رفقة أندية الدرجات الدنيا.

وقال نور الدين معمرية لموقع أولدهام “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى هذا النادي التاريخي في كرة القدم الإنجليزية، كانت رؤية وطموح الرئيس عاملاً كبيرًا في اقناعي بالانتقال لتدريب الفريق، والأولوية الآن تحقيق الاستقرار للفريق وتوحيد هذا النادي الرائع”.

وأكمل حديثه “أنا هنا لأفوز بالمباريات، كما أنني أتحسن، ولديّ ثقة كبيرة في تحقيق النجاح، والفريق بالفعل يتمتع بمواهب”.