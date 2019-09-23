رياضة | عاجل - ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة والأرجنتين، بجائزة أفضل لاعب في العالم "THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.
وتفوق البرغوث الأرجنتيني على منافسيه الهولندي فان دايك نجم ليفربول ومنتخب هولندا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي.
- أرقام ليونيل ميسي
ميسي حقق لقب بطولة الدوري الإسباني رفقة برشلونة في الموسم الماضي، وصعد لنهائي الكأس ولكنه خسر أمام فالنسيا، وكذلك خرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من دور نصف النهائي بعد مباراة دراماتيكية في أنفيلد.
وعلى مستوى المنتخب، فشل ميسي في حصد لقب كوبا أمريكا، وخرج كذلك من دور نصف النهائي والذي يبدو بأن لم يكن في صف ميسي في هذا العام، على يد منتخب البرازيل الذي حقق اللقب في النهاية.
وبالحديث عن الأرقام الفردية، ميسي كان الهداف الأوحد لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وكذلك حصد لقب الحذاء الذهبي كأكثر لاعب سجل أهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدف.