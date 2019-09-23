رياضة | عاجل - ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة والأرجنتين، بجائزة أفضل لاعب في العالم "THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق البرغوث الأرجنتيني على منافسيه الهولندي فان دايك نجم ليفربول ومنتخب هولندا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي.

- أرقام ليونيل ميسي

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