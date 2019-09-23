رياضة | عاجل.. مفاجآت في التشكيلة المثالية لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في التشكيلة المثالية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، عن تشكيلة الأفضل في العالم لعام 2019، والتي خلت من اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: سيرجيو راموس – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – مارسيلو

في خط الوسط: لوكا مودريتش – فرينكي دي يونج – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو

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في خط الهجوم: كيليان مبابي - إيدين هازارد

كلوب أفضل مدرب في العالم

نال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم " THE BEST".

وتوج كلوب بالجائزة بعد تفوقه على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.

وكان كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين مقابل لا شي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني في البريميرليج الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي البطل.