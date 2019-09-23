رياضة | جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب لفريق السيدات

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حصدت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا للسيدانت، بجائزة أفضل مدربة في العالم " THE BEST"، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

وتوجت جيل إليس بالجائزة بعد تفوقها سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا وفيل نيفيل مدرب منتخب إنجلترا للسيدات.

وكانت جيل إليس قد قادت منتخب أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات 2019.