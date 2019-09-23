رياضة | حسام حسن يتحدث عقب خسارة سموحة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يتحدث عقب خسارة سموحة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رضاه التام على أداء فريقه رغم الخسارة اليوم أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"راضٍ عن الأداء رغم الهزيمة، فاللاعبون كانوا مخضوضين من فريق الأهلي في أول ١٠ دقائق".

وتابع :"كنا أكثر من ند أمام الأهلي بعذ الدقائق الـ١٠ الأوبى، ولست راضيًا عن النتيجة، لكن الأداء كان مقبول".

وواصل :"النتيجة كان من الممكن أن تتغير في أي وقت، ومع الوقت سيتغير الفريق إلى الأفضل".

وزاد :"الفريق سيتحسن مع عودة الإصابات كما أني حزين من موقف إدارة الأهلي بعدما رفضت مشاركة الثنائي ناصر ماهر ومعاذ الحناوي في المباراة".

وأشار :"دفعنا أموالًا للأهلي من أجل الحصول على كلا اللاعبين، لكنهم وصعوا شرطًا في العقد بمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر".

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وأتم حديثه :"سنخوض تدريباتنا مباشرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، وأتوقع تحسن الأداء في الفترة المقبلة".

فايلر يعلق على فوز الأهلي أمام سموحة



قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سموحة، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني.