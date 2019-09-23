رياضة | حسام حسن يتحدث عقب خسارة سموحة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يتحدث عقب خسارة سموحة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"راضٍ عن الأداء رغم الهزيمة، فاللاعبون كانوا مخضوضين من فريق الأهلي في أول ١٠ دقائق".
وتابع :"كنا أكثر من ند أمام الأهلي بعذ الدقائق الـ١٠ الأوبى، ولست راضيًا عن النتيجة، لكن الأداء كان مقبول".
وواصل :"النتيجة كان من الممكن أن تتغير في أي وقت، ومع الوقت سيتغير الفريق إلى الأفضل".
وزاد :"الفريق سيتحسن مع عودة الإصابات كما أني حزين من موقف إدارة الأهلي بعدما رفضت مشاركة الثنائي ناصر ماهر ومعاذ الحناوي في المباراة".
وأشار :"دفعنا أموالًا للأهلي من أجل الحصول على كلا اللاعبين، لكنهم وصعوا شرطًا في العقد بمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر".
وأتم حديثه :"سنخوض تدريباتنا مباشرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، وأتوقع تحسن الأداء في الفترة المقبلة".
فايلر يعلق على فوز الأهلي أمام سموحة
قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سموحة، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة أما المنافس فله فرصة وحيدة"
وتابع :"تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات".
وزاد :"لا أعلم إصابة مروان محسن ولكن تبدو بأنها قوية أتمنى أن لا يغيب كثير عن الفريق".
وأشار :"أسعى لتطوير مستوى اللاعبين وأمامنا الكثير لكي نقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على الكرة الهجومية".
وأتم حديثه :"الإصابات لها دور في نتائج الفريق، وأنا أحاول استكشاف اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الوقوف على التشكيل".