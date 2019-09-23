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رياضة | عاجل - أليسون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمي في العالم 2019

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توج أليسون بيكر حارس مرمي الإنجليزي والمنتخب البرازيلي بجائزة أفضل حارس مرمي في العالم 2019، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى.

وتفوق أليسون على إيدرسون حارس مرمي مانشستر سيتي الإنجليزي الألماني تير شتيجن حارس مرمي الإسباني ومنتخب ألمانيا.

وقاد أليسون ليفربول للتتويج ببطولة الموسم الماضي على حساب توتنهام، ومنتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا على حساب بيرو.
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