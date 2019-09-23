رياضة | عاجل - أليسون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمي في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أليسون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمي في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي بجائزة أفضل حارس مرمي في العالم 2019، وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالى. وتفوق أليسون على إيدرسون حارس مرمي مانشستر سيتي الإنجليزي الألماني تير شتيجن حارس مرمي برشلونة الإسباني ومنتخب ألمانيا.

وقاد أليسون ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام، ومنتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا على حساب بيرو.

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