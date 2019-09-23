رياضة | البلدية يواجه الحامول وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يواجه الحامول وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي غدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة مع فريق الحامول إستعدادا لبدء منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

وكان كرم جابر المدير الفني لبلدية المحلة قد قرر خوض مباراة ودية واحدة كل أسبوع حتى تتضح الرؤية بخصوص مواعيد بدء منافسات دوري القسم الثاني.

وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف.

وقد تعاقد بلدية المحلة مع ١٠ صفقات لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، وكريم بدير لاعب المنصورة. بالإضافة لتجديد عقدي ناشئ الفريق المهاجم عمرو مصطفى، ولاعب خط الوسط وائل حجو.

وأوقعت قرعة الدوري الممتاز ب بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.

وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديةفي تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات.

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