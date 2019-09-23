رياضة | تركي آل الشيخ يعرض على لؤي الناظر العمل داخل ألميريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعرض على لؤي الناظر العمل داخل ألميريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني؛ بعرض منصب داخل النادي على لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي السابق؛ أمام الملايين من المتابعين.

وبدأت قصة المنصب من تركي آل الشيخ؛ حينما كتب لؤي ناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ "عمة حتى القمة؛ كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. رفع سقف طموح شعب بأكمله لنصل إلى رؤية 2030".

وحرص تركي آل الشيخ؛ التعليق على تغريدة رئيس الاتحاد؛ قائلًا: "لؤي وحشتنا.. نفسي تكون معي في ألميريا.. لو ليك رغبة رجاء تتواصل معي.. أنت مكسب في أي مكان تكون فيه".

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وقام رئيس نادي الاتحاد السابق بالرد على آل الشيخ قائلا؛ "الله لا يحرمني منك أبو ناصر".

وتابع مالك نادي ألميريا الإسباني؛ "أن أتحدث بجدية وأريد الاستعانة بخدماتك".

ورد ناظر؛ "طالما أنت موجود أنا معاك في كل مكان.. سأتواصل معك فورًا بعد هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين".

ويملك تركي آل الشيخ، نادي ألميريا هذا الصيف، وقام بتغيير الجهاز الفني واللاعبين بالكامل، بهدف تطوير الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تأهله إلى الدوري الإسباني الممتاز.