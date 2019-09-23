رياضة | عاجل - دانييل زسوري يتوج بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - دانييل زسوري يتوج بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج دانييل زسوري نجم فريق ديبريسين المجري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2019، وذلك ضمن حفل جوائز الفيفا للأفضل في العالم، والذي أقيم مساء اليوم، الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية.

ونال زسوري الجائزة بفضل الهدف في الدوري المجري بالموسم الماضي، وتنافس دانييل زسوري مع تسعة أهداف أخرى من أجل الفوز بالجائزة، كان أبرزها هدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، وهدف ميسي لاعب برشلونة في شباك ريال بيتيس.