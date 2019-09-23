رياضة | عاجل.. بوتشيتينيو يعلن عن موعد تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوتشيتينيو يعلن عن موعد تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ماوريسيو دبوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن موعجا توليه تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وعلى هامش حفل جوائز the best التي يقدمها الفيفا، قال بوتشيتينيو: "تدريب ريال مدريد ؟ ربما يحدث هذا الأمر في سنة من السنوات".

ومن الجدير بالذكر انه قد تم ربط اسم بوتشيتينيو بتدريب ريال مدريد في أكثر من مناسبة، وآخرها خلال صيف الماضي الماضي، وعقب إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

Advertisements

يذكر انه يُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.