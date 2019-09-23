رياضة | عاجل.. بوتشيتينيو يعلن عن موعد تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بوتشيتينيو يعلن عن موعد تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى هامش حفل جوائز the best التي يقدمها الفيفا، قال بوتشيتينيو: "تدريب ريال مدريد ؟ ربما يحدث هذا الأمر في سنة من السنوات".
ومن الجدير بالذكر انه قد تم ربط اسم بوتشيتينيو بتدريب ريال مدريد في أكثر من مناسبة، وآخرها خلال صيف الماضي الماضي، وعقب إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.
يذكر انه يُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.
ولا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور.
وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام كمرشح ثالث مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.