رياضة | سولاري: شرف لي خدمة ريال مدريد

أعرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، على سعادته البالغة، بالإنتماء للنادي الملكي.

وقال سولاري خلال تصريحات صحفية على هامش حفل توزيع جوائز الفيفا: ""أنا سعيد للغاية لأننا فزنا بالأمس".

وأكمل المدرب الذي كان يتولى منصبه قبل الفرنسي زين الدين زيدان: "إنه شرف لي دائماً أن أخدم ريال مدريد".

ومن الجدير بالذكر انه يُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ولا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور.

وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام كمرشح ثالث مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.