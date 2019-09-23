اونلاين | يلا شوت oNSPORT مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد بث مباشر GOAL PLUS كورة لايف 7SRY رابط ماتش الزمالك TIME YOUTUBE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت oNSPORT مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد بث مباشر GOAL PLUS كورة لايف 7SRY رابط ماتش الزمالك TIME YOUTUBE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، في تمام الثامنة مساء الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ONSport.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري كول كورة COOLKORA

Advertisements

يسعى الزمالك لاستغلال عامل الأرض للحصول على نقاط المباراة للخروج من كبوته بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما في الأيام المقبلة.

بينما يتطلع طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاستهلال مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على نظيره الأهلي، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك على خدمات كلا من شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي والمهاجم مصطفى محمد Zamalek ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في آخر مباراة جمعت بينهما، بعدما تفوق عليه في بطولة كأس مصر.