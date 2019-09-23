اونلاين | يالا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر Zamalek كورة ستار PLUS رابط الزمالك اليوم ماتش الزمالك متعددON LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يالا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر Zamalek كورة ستار PLUS رابط الزمالك اليوم ماتش الزمالك متعددON LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري؛ اليوم الإثنين 23-9-2019؛ ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز؛ عبر رابط لايف شووت بلس LIVE SHOOT PLUS.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على الزمالك؛ بملعب بتروسبورت؛ بالجولة الأولى؛ تابع بث مباشر عبر رابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

ويدخل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني؛ ولا ينظر سوى لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيرة؛ عقب الهزيمة من الأهلي؛ بكأس السوبر المصري الجمعة الماضية؛ مباراة الزمالك والاتحاد السكندري؛ بالجولة الأولى عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

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فيما يدخل الاتحاد السكندري اللقاء طلعت يوسف المدير الفني؛ برغبة تحقيق نتيجة إيجابية بإنطلاقة المسابقة؛ خاصة أمام الفريق الذي أطاح به مؤخرا من مسابقة كأس مصر بدور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أو سبورت ON SPORT وتايم سبورت TIME SPORTS الناقل الحصري للبطولة.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس؛ ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث حي ومباشر بدون تقطيع برابط الأسطورة alostora.