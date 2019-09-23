اونلاين | تابع يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اون لاين KOOORA GOAL كورة لايف رابط oNSPORT HD

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق الزمالك بقيادة مدربه ميتشو منافسه فريق الاتحاد السكندري اليوم الاثنين 23 سبتمبر في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA LIVE.

يلا شوت حصري ويسعى المارد الأبيض لتحقيق بداية جيدة في بطولة الدوري المصري من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2015، وحصل النادي الأهلي على اللقب في النسخة الماضية YALA KOORA، مواجهة الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري YALA SHOOOT PLUS.

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كورة ستار وكان نادي الزمالك قد خسر لقب بطولة السوبر المصري من النادي الاهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA STAR، وقد الزمالك شوط ثاني مميز بعد نزول مهاجمه الشاب مصطفى محمد ولكن نجح الأهلي في تسجيل هدفين في الشوط الأول وهدف في بداية الشوط الثاني من اللقاء KOORA ONLINE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر وبث الأسطورة ALOSTORA، مواجهة الزمالك ضد فريق الاتحاد السكندري YALA KOORA، وستكون المباراة نارية بين الفريقين في بداية الدوري المصري الممتاز هذا الموسم COOL KOORA.

كورة لايف ونجح نادي الزمالك في تحقيق لقب كاس مصر في الموسم الماضي وأيضا لقب الكونفدرالية الأفريقية YALA LIVE، مواجهة فريق الاتحاد السكندري ضد نادي الزمالك بقيادة مدربه الجديد لهذا الموسم ميتشو KOORA LIVE.