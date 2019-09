اونلاين | شوت PLUS رابط الزمالك NOW رابط ON SPORT HD مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر Zamalek live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوت PLUS رابط الزمالك NOW رابط ON SPORT HD مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر Zamalek live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار جماهير الفارس الأبيض اليوم نحو بتروسبورت في العامصة المصرية القاهرة من أجل مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر وبدون تقطيع ومناسب لكل باقات الإنترنت، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020، ويسعى الزمالك من خلال هذا اللقاء إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة الفريق لبطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي المصري. موعد مباراة الزمالك والاتحاد يلا شورت أونلاين تبدأ مباراة الزمالك والاتحاد كورة لايف في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري. وكعادة مباريات الزمالك والاتحاد السكندري YALLA SHOT PLUS، فمن المتوقع بأن تشهد مباراة اليوم إثارة كبيرة ،مثلما حدث في المباراة الأخيرة بين الفريقين، والتي كانت في بطولة كأس مصر لكرة القدم، حيث فاز الزمالك وقتها بشق الأنفس على زعيم الثغير بهدف سجله مصطفى محمد في الوقت الإضافي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر تنقل مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر على KOORA LIVE، مساء اليوم عبر قناة أون سبورت وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم نادي الزمالك السابقين وعلى رأسهم الكابتن حازم إمام، وكابتن أيمن يونس. كما تنقل مباراة الزمالك والاتحاد كورة أونلاين مساء اليوم على قناة تايم سبورت التردد الأرضي والفضائي، وكذلك قناة نايل سبورت والتي تملك حقوق بث مباريات الدوري المصري على التردد الأرضي. أجواء مباراة الزمالك والاتحاد KORA GOAL يسعى الماراد الأبيض إلى تحقيق ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم، وذلك خلال مباراة الزمالك والاتحاد يلا شوت الجديد وهذا من أجل أن يوجه الزمالك رسالة إلى جميع منافسيه عن كون لن يقبل بخسارة اللقب من جديد هذا الموسم كما حدث في الموسم الماضي.

