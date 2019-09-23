رسميا.. الإعلان عن الفائز بجائزة هدف العام

الإثنين 23 سبتمبر 2019 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين رسميا عن فوز المجري دانيال زوري لاعب نادي ديبريسين المجري بجائزة أفضل هدف في العالم "بوشكاش" لهذا الموسم.

الهدف الذي فاز به دانيال زوري بجائزة الأفضل في العالم وفاز دانيال زوري بجائزة أفضل هدف في العالم لهذا العام عن هدفه في مرمى فيرينتشفاروس في شهر فبراير الماضي. Advertisements يذكر أن دانيال زوري فاز بالجائزة عقب منافسة شرسة مع نجوم كرة القدم أمثال ميسي ورونالدو وإيكاردي وغيرهم. المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول.

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